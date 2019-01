Ex primer ministro se alista en el partido Libertad Corea

Photo : YONHAP News

Hwang Kyo Ahn, ex primer ministro durante la Adminstración de Park Geun Hye, pasó el día 15 a integrar el partido Libertad Corea.Su reaparición en la escena política llega 20 meses después de finalizar su cargo como presidente en funciones, puesto que ocupó tras la destitución de Park.En el acto de adhesión al partido, Hwang puntualizó que no se puede predecir el futuro mientras la Administración de Moon Jae In se aferra al pasado, y anunció que se esforzará para que Libertad Corea pueda mitigar la tensión mediante la unidad.Si bien el ex primer ministro no expresó su postura sobre la posibilidad de postularse a la presidencia del partido en la convención nacional prevista para el 27 de febrero, su vuelta a la política ha llamado la atención, al ser uno de los candidatos más fuertes del ala conservadora, tanto a la presidencia partido, como del país.