NYT advierte de las armas biológicas de Corea del Norte

Mientras continúan los preparativos para la segunda cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un, el diario The New York Times ha advertido de la amenaza que pueden representar las armas biológicas de Corea del Norte.Al respecto, el rotativo publicó un reportaje el martes 15 donde subraya los comentarios de expertos en defensa, explicando cómo las armas biológicas de Corea del Norte son cada vez más sofisticadas y mortales, y también cómo su potencia se minusvalora.El periódico afirma que, con apenas 4 litros (1 galón) de ántrax astutamente usados podría provocarse el fin del mundo, y critica a Trump por no prestar atención a las armas biológicas norcoreanas, que los expertos consideran una amenaza militar más inmediata que la nuclear.Como prueba del desarrollo de ese tipo de armas por parte del régimen de Pyongyang, el diario neoyorquino alude a la existencia de al menos unos 100 informes redactados por científicos norcoreanos y de otros países, que subrayan que las armas biológicas de Corea del Norte se fabrican con el mismo propósito militar que las armas de destrucción masiva.