Photo : YONHAP News

La cadena de noticias CNN ha divulgado que el vice presidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yong Chol, llegará el jueves 17 (hora local) a Washington D.C. con una carta de Kim Jong Un para Donald Trump.Dicha información la firma Will Repley, quien el 16 de enero escribió en su cuenta de Twitter que dicho funcionario de Pyongyang llevaría una nueva misiva del líder de su país para el presidente estadounidense Donald Trump.También adelantó que Kim Yong Chol no pensaba visitar la Representación de Corea del Norte ante las Naciones Unidas en Nueva York, dejando entrever el elevado nivel de discreción de la visita. De hecho, la agenda de la reunión con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo no fue siquiera revelada a los diplomáticos norcoreanos en Estados Unidos.