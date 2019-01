La Justicia revoca la culpabilidad de ex convictos por el levantamiento de Jeju

Photo : YONHAP News

La Justicia surcoreana ha revocado la culpabilidad de varios condenados a prisión por un tribunal militar tras el levantamiento popular que comenzó el 3 de abril de 1948 en Jeju contra el establecimiento de un gobierno autónomo en el sur de la península coreana, contra la opresión de las fuerzas militares estadounidenses que controlaban el país, en un movimiento popularmente conocido como la Resistencia del 3 de Abril de Jeju.Durante la audiencia pública de un recurso de apelación entablado por 18 ex convictos del levantamiento popular contra la sentencia emitida en un juicio militar celebrado sin las debidas garantías a mediados de siglo XX, la división 2ª de lo Penal del Tribunal Regional de Jeju desestimó toda acusación contra los apelantes.Según el fallo, el tribunal estimó que los cargos no eran concretos, y que la Corte Marcial no siguió el procedimiento establecido por Ley, declarando la causa como inválida o nula de pleno derecho.Mediante juicios militares, celebrados desde 1948 durante un año, más de 2.500 personas fueron condenadas a prisión o incluso a pena capital, sin acta de acusación ni fallo.