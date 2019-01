Japón acudirá a duras penas a negociaciones sobre Mar del Este

Después de que la Organización Hidrográfica Internacional solicitará a Japón debatir con Corea del Sur sobre el nombre del mar que separa a ambas naciones, el Gobierno japonés ha decidido aceptarlo a duras penas.Según la prensa nipona, Yoshihide Suga, secretario jefe del Gabinete, manifestó el día 18 que responderá a la solicitud de la OHI con la condición de que las negociaciones sean multilaterales y no a solas con Corea del Sur. Sostuvo que dichas aguas, que según Japón se llaman Mar de Japón, no tienen por qué cambiar de nombre.Taro Kono, ministro de Exteriores japonés también se mostró descontento señalando que el nombre de Mar de Japón no tiene problemas.Se analiza que Japón ha decidido acudir a las negociaciones dado que, si no lo hace, la OHI podría aceptar la petición de Corea del Sur de otorgarle el nombre de Mar del Este tal como se le llama en el país. Seúl insiste que el nombre de Mar de Japón es uno de los estragos que ha dejado la época colonial japonesa.