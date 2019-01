Una legisladora abandona el oficialista por presunta especulación inmobiliaria

Photo : YONHAP News

Sohn Hye Won, legisladora del partido gobernante The Minjoo y criticada por presuntas inversiones inmobiliarias controvertidas, anunció el día 20 que abandonará la formación.Al respecto, se sospecha que se sirvió de familiares y ayudantes para comprar propiedades en un antiguo distrito de Mokpo, provincia de Jeolla, antes de ser designado como patrimonio cultural.Se estima que Sohn utilizó información privilegiada en base a su cargo como integrante del Comité de Cultura, Deportes y Turismo de la Asamblea Nacional, para incurrir en especulación inmobiliaria, aunque ha negado rotundamente las acusaciones.El domingo 20 anunció ante la prensa que dejaría The Minjoo para no ser una carga para el partido, y que si prueban las acusaciones, también renunciará a su escaño parlamentario.