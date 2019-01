El concierto 'SM Town' culmina con éxito en Chile

Photo : KBS News

El concierto que reunión a los principales artistas de SM Entertainment en Santiago de Chile ha concludo con éxito.Bajo el título de 'SMTOWN SPECIAL STAGE', las actuaciones se llevaron a cabo en el Estadio Nacional de Santiago, el espacio con mayor aforo del país chileno, los días 18 y 19, hora local.Así, artistas tan famosos de SM como BoA, Super Junior, EXO, Red Velvet, NCT 127 y NCT ​​Dream, así como Yuri y Hyoyeon de Girls 'Generation, Key y Taemin de SHINee y Ambar de f (x), deslumbraron con sus interpretaciones en la capital de Chile, siendo la primera vez que SM TOWN se programa en América del Sur.Desde 2008, los mejores artistas de SM han recorrido conjuntamente ciudades de todo el mundo, como Nueva York, París, Tokio, Beijing, Bangkok, Singapur y Dubái, entre otros, en esta gira colectiva bajo el nombre de SMTOWN.Hyoyeon fue el primero en saltar al escenario en Chile, al que siguieron las actuaciones de BoA con su éxito Woman, Super Junior con One More Time, EXO con Love Shot y Red Velve con Really Bad Boy, respectivamente.En tanto, Super Junior recibió un fuerte aplauso de la multitud al presentar por sorpresa "Ahora Te Puedes Marchar", del popular cantante mexicano Luis Miguel.Los conciertos atrajeron a 150 periodistas de los principales medios de comunicación del país, incluida la emisora estatal TVN, y otras como MEGA, CHV y Canal 13.