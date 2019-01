Japón revela una grabación de audio sobre el controvertido radar

Photo : KBS News

El Ministerio de Defensa de Japón publicó el lunes 21 en su web oficial un audio del avión patrulla nipón al detectar las señales del radar de Corea del Sur, argumentando que dicho audio respalda que el buque destructor surcoreano Gran Rey Gwanggaeto dirigió su radar de control de tiro contra dicho avión japonés el pasado diciembre.También anunció que no mantendrá más reuniones bilaterales con Seúl en torno al tema del radar, postura ante la que el Ministerio de Defensa surcoreano expresó su lamento.Destacó que, a diferencia de la afirmación de Japón -de que el sonido prueba la existencia de un radar surcoreano dirigido al avión japonés- el archivo de audio no ofrece pruebas suficientes y solo es un sonido mecánico no identificado.Asimismo, reiteró que Tokio debe disculparse al respecto pues el avión japonés realizó un vuelo amenazadoramente bajo hacia el buque de guerra surcoreano, que realizaba una misión de rescate, en ayuda de un barco norcoreano que navegaba en aguas internacionales en el Mar del Este.Pese a todo, Defensa destacó la voluntad de Corea del Sur de continuar con los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad regional.