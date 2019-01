Revelan nuevos casos de abusos sexuales en el deporte

Photo : KBS News

La Asociación de Jóvenes Patinadores de Corea ha revelado nuevas acusaciones de abusos sexuales por parte de entrenadores de patinaje.Dicho grupo ofreció el lunes 21 una rueda de prensa en la Asamble Nacional y afirmó haber hallado otros cinco casos, similares al de la patinadora de velocidad en pista corta Shim Suk Hee, quien ecientemente denunció a su ex entrenador por violación y abusos sexuales.No obstante, la mayoría de las víctimas son reacias a revelar detalles, por miedo a represalias o daños colaterales.La entidad reveló que una ex patinadora, que prefirió mantenerse en el anonimato, fue repetidamente violada por su entrenador durante los entrenamientos. Como resultado, la atleta abandonó su carrera deportiva, pero el entrenador no sufrió consecuencia alguna.La asociación también criticó el comportamiento irresponsable de Jeon Myeong Kyu, ex presidente de la Asociación de Patinadores, por no adoptar medida alguna cuando la víctima le pidió ayuda.Durante la rueda de prensa, el organismo instó al Gobierno a realizar una investigación minuciosa al respecto lo antes posible, además de sugerir planes detallados para erradicar la violencia sexual en el deporte, tales como revelar los nombres de los acosadores en los sitios web de las entidades deportivas.