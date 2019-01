Photo : YONHAP News

Harry Harris, ex general de la Fuerza Naval y embajador de Estados Unidos en Corea del Sur visitó la Casa Presidencial en diciembre para urgir a Seúl un incremento de su participación en los gastos de defensa de las tropas combinadas.Según informaron fuentes gubernamentales el martes 22, el embajador estadounidense se reunió con Chung Ui Yong, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia, para enfatizar la necesidad de concretar el décimo Acuerdo Especial sobre Reparto de Gastos de Defensa Corea-Estados Unidos, que debería entrar en vigor en 2019.Al respecto, el diplomático de Washington incluso dijo que si Seúl no acepta aumentar su cuota, Washington podría implementar el Tratado de Defensa Mutua bilateral de "forma diferente" a la actual. No obstante, desde la Embajada estadounidense se limitaron a decir que no pueden comentar consultas diplomáticas a puerta cerrada.El ex comandante del Pacífico y actual embajador publicó una columna de opinión en un diario coreano el jueves 17, alegando que Corea puede y debe asumir más gastos de defensa respecto a su cuota actual.