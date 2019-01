Trump defiende los avances en las negociaciones con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra los medios de comunicación que han negado avances o resultados concretos en las negociaciones nucleares con Pyongyang.Mediante su cuenta de Twitter, Trump expresó el día 24 que a los medios que fabrican noticas falsas les encanta decir que la primera cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un en Singapur no obtuvo frutos tangibles.Detacó que, a diferencia de sus predecesores, en apenas un periodo de 15 meses logró un cambio sustancial en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.Enfatizó que los rehenes y los restos de soldados estadounidenses que permanecían retenidos en Corea del Norte fueron repatriados a Estados Unidos, y Pyongyang ya no realiza más lanzamientos balísticos ni pruebas nucleares, criticando que la prensa no refleje de forma correcta dichos logros, y finalizó agregando que espera tener otra buena reunión con el mandatario norcoreano.El comentario llega después de que varios medios estatales norcoreanos divulgaran que Kim Jong Un se mostró satisfecho con los resultados del reciente encuentro de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y norcoreanos en Washington.