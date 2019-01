Pyongyang designa el fallecimiento de sus líderes como día conmemorativo

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha designado el aniversario de la muerte de sus ex líderes, Kim Il Sung y Kim Jong Il, como día de conmemoración nacional.La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte divulgó el jueves 24 un decreto publicado por el régimen norcoreano para establecer el aniversario del fallecimientos de los dos previos ex mandatarios como día conmemorativo nacional. A tal efecto, en esos días izarán la bandera a media asta cada año.El fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, murió el 8 de julio de 1994, mientras que su hijo y ex líder del régimen, Kim Jong Il, falleció el 17 de diciembre de 2011.Hasta la fecha Pyongyang ha conmemorado activamente esas fechas, incluso alentando a los ciudadanos a rendir homenaje en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde yacen sus restos mortales, pero no había designado oficialmente esas efemérides como día conmemorativo de la nación.