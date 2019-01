El Gobierno eximirá de plan de viabilidad a 23 proyectos de infraestructuras

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha decidido no exigir estudio de viabilidad a 23 proyectos de infraestructuras por un valor total estimado en 24 billones de wones, según acordó el Gabinete el martes 29.El ministro de Economía y Finanzas, Hong Nam Ki, explicó que dichos proyectos fueron seleccionados de entre 32 propuestas por valor de 68,7 billones de wones, presentadas por 17 ciudades y provincias del país, como parte de los esfuerzos por promover el equilibrio en el desarrollo regional.Alegó que las regiones no capitalinas con poca población y con infraestructuras insuficientes presentan dificultades para impulsar grandes proyectos al no obtener aprobación en los estudios de viabilidad.De los proyectos anunciados el martes, cinco son proyectos de inversión en I+D, mientras que el resto son iniciativas de construcción de grandes infraestructuras.