Prosigue el desmantelamiento de la Fundación para la Reconciliación y la Cura

Photo : YONHAP News

Actualmente está en marcha el desmantelamiento de la Fundación para la Reconciliación y la Cura.El Ministerio de la Mujer y la Familia dio a conocer el día 29 que, previa autorización de su ministro, han cancelado las licencias de dicha entidad, dos meses después de que el gobierno anunciara oficialmente que suprimiría dicho organismo el pasado 21 de noviembre.Fuentes del ministerio explicaron que el permiso oficial para su creacion fue cancelado, y la decisión fue notificada a la fundación. También expresaron que por ahora no han definido qué hacer con el fondo restante, unos 5.780 millones de wones, que aún permanecen en la fundación. A tal efecto, se reunirán con los ministerios y entidades relacionadas antes de decidir el futuro de esa cuantía.La Fundación para la Reconciliación y la Cura, nombre oficial de la entidad, fue establecida en 2016 tras un acuerdo entre Corea del Sur y Japón durante el gobierno de la ex presidenta Park Geun Hye, con un monto de dinero aportado por Japón en favor de las víctimas de esclavitud sexual, pero todo el proceso obtuvo fuertes críticas sociales al no reflejar las voces de las víctimas coreanas.