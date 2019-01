Dos de cada 10 solteros coreanos planean no tener hijos

Photo : KBS News

Una encuesta efectuada entre los solteros surcoreanos revela que cada dos de diez no piensan tener hijos después de casarse.El sondeo sobre los planes de formar una familia, realizado por la empresa de búsqueda de pareja Duo, entre coreanos no casados, refleja que un 37% de los encuestados consideran apropiado tener hijos entre 1 y 2 años después de casarse, mientras que un 23,1% contestó que no tiene intención de ser padres.Entre los que no planean tener hijos se observó cierta diferencia por géneros, registrando un 17,2% entre los hombres y un 28,8% entre las mujeres.En tanto, de los que dijeron desear tener hijos, a un 44,7% le gustaría tener dos bebés, mientras que el 23,8% preferiría un hijo único.Como mayor preocupación, de cara a la planificación familiar, un 40,3% aludió a la falta de tiempo y al esfuerzo que requiere criar un bebé, un 23,3% a los gastos de crianza, y un 16,9% al elevado coste de la educación privada.