Ex premier Hwang Kyo Ahn se postula para liderar Libertad Corea

Photo : YONHAP News

El ex primer ministro Hwang Kyo Ahn ha anunciado que se presentara a la elección al cargo de dirigente del opositor Partido Libertad Corea, prevista para el 27 de febrero.Hwang, quien se desempeñó como presidente interino cuando la ex presidenta Park Geun Hye fue removida del cargo, desde finales de 2016 hasta principios de 2017, dijo que revivirá un país que retrocede al pasado y que trabajará por la victoria de Libertad Corea en las proximas elecciones como líder de esa agrupación política.Asimismo, enfatizó su compromiso de recuperar al partido conservador y evitar una profunda división fraccionada, al tiempo de descartar las políticas gubernamentales que atormentan al país.Según una reciente encuesta, Hwang aparece como uno de los favoritos de los votantes conservadores para elecciones presidenciales de 2022. No obstante, sobre su espalda pesa el estigma de ser estrechamente vinculado con la ex presidenta Park Geun Hye.