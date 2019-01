Anuncian los nominados a Korean Music Awards

Photo : KBS News

Los premios Korean Music Awards, más conocidos como los "grammy coreanos" dieron a conocer los candidatos para esta edición, elegidos entre las canciones y discos lanzados del 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018.Como nominados al Álbum del año figuran Love Yourself: Answer de BTS y Soony 8 Sogilhwa de la cantautora Jang Pil Soon, entre otros cuatro discos; mientras que como Canción del año están Sonyeon Jump del rapero Mommyson, Old Town de la banda independiente Say Sue Me y dos temas de BTS, Fake Love y Idol.Como era de esperar, destaca un omnipresente protagonismo de BTS, nominado a siete premios.