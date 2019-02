Hwang Kyo Ahn y Oh Se Hoon se postulan para liderar Libertad Corea

Photo : YONHAP News

El comité dirigente interino del principal opositor, el Partido Libertad Corea, ha reconocido el estatuto de ex primer ministro Hwang Kyo Ahn y el del ex alcalde de Seúl Oh Se Hoon, para postularse al cargo de dirigente del partido.El presidente del Comité de Medidas de Emergencia, Kim Byong Joon, comentó a la prensa tras la reunión del día 31, que el comité había aprovado las revisiones de requisitos para los "miembros responsables del partido", punto solicitado por el comité de gestión electoral del partido.Explicó que, tras las revisiones, tanto Hwang como Oh podrán convertirse en miembros responsables una vez que aporten los depósitos para las elecciones y finalicen los procedimientos para el registro de candidatos. Los miembros responsables, a diferencia de los ordinarios, tienen derecho a votar en asuntos clave del partido, incluyendo la recomendación de candidatos presidenciales.La decisión llega entre voces contrarias a que Hwang y Oh se postulen a líder del partido, al argumentar que no son miembros responsables, pues dicha condición se adquiere al abonar las cuotas del partido durante más de tres meses.Al respecto, el comité de gestión electoral del Partido Libertad Corea aprobó por unanimidad el pasado día 29 una moción para otorgar "estatuto de miembro responsable" a ambos candidatos, y solicitó al Comité de Medidas de Emergencia convalidar la moción.