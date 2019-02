Presidente saluda por Año Nuevo Lunar por redes sociales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In envió al pueblo su saludo por Año Nuevo Lunar, deseando sobre todo unas fiestas seguras. Lo hizo el sábado 2 de febrero mediante las redes sociales.En concreto, recomendó a los ciudadanos no olvidar ponerse el cinturón de seguridad en sus coches al viajar durante el puente y detenerse para descansar si se sienten fatigados o tienen sueño mientras manejan. Agregó que el Gobierno se esforzará también para que sean estas las fiestas más confortables y sobre todo seguras.Previamente, el día 1º, el presidente recorrió las zonas residenciales del barrio seulita de Gwan-ak como una actividad por Año Nuevo Lunar para repartir paquetes de comida a los residentes en necesidad de la zona, como niños y adolescentes mal alimentados de familias pertenecientes a las clases vulnerables.La Casa Presidencial informó que para no revelar quiénes los reciben, el mandatario dejó los paquetes de comida frente a la puerta de sus casas.