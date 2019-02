Corea del Norte y EEUU mantendrán otra reunión preparativa para cumbre

Photo : YONHAP News

Stephen Biegun, representante especial del Departamento de Estado estadounidense para políticas hacia Corea del Norte, llegará a Seúl el domingo 3 y el día 4 mantendrá otra reunión a nivel de trabajo con su par norcoreano para preparar la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong Un. El delegado de Pyongyang que se reunirá con Biegun es el ex embajador de Corea del Norte en España, Kim Hyok Chol.Aunque todavía no se sabe dónde se desarrollará dicho encuentro, por lo pronto el lugar más posible es Panmunjeom en la frontera intercoreana.Se especula que, en esta nueva reunión, Biegun y Kim se centrarán en las tareas de desnuclearización y las compensaciones correspondientes a incluir en la declaración final de la cumbre. En particular, será objeto de debate las acciones que posiblemente tomará Estados Unidos a cambio del desmantelamiento de instalaciones nucleares norcoreanas.