Tribunal de apelación dicta tres años y medio de prisión contra Ahn Hee Jung

El tribunal de apelación revocó el viernes 1º la sentencia de primera instancia al ex gobernador de Chungcheong del Sur, Ahn Hee Jung, imputado por violación, y le condenó a tres años y medio de prisión.El político fue declarado inocente en primera instancia; sin embargo, el tribunal de apelación le culpó de ocho de los nueve cargos de los que se le acusa, considerando prioritariamente la desequilibrada relación de poder entre el imputado y la víctima de la violación, su asistente Kim Ji Eun.El tribunal de apelación concluyó que la víctima estaba en una posición en la que no podía desobedecer a Ahn y que este, aprovechándose de ello, vulneró el derecho de autodeterminación sexual de la anterior. Así, juzgó que hubo "ejercicio de poder" por parte del ex gobernador de Chungcheong del Sur, aspecto que no fue reconocido en primera instancia.