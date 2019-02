Biegun aborda con autoridades de Seúl preparativos para cumbre Trump-Kim

Photo : YONHAP News

Stephen Biegun, representante especial del Departamento de Estado estadounidense para políticas hacia Corea del Norte, se encuentra actualmente en Seúl para los preparativos de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un; y entre el domingo 3 y el lunes 4 conversó con varias autoridades del Gobierno surcoreano.En concreto, se reunió con el negociador nuclear surcoreano, Lee Do Hoon, y también con el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Casa Presidencial, Chung Eui Yong.Se especula que Biegun mantendrá una nueva sesión, como muy pronto el día 5, con su par norcoreano, el ex embajador en España, Kim Hyok Chol, en Panmunjeom para coordinar el contenido del documento final que los líderes de sus países adoptarán en la próxima cumbre. En particular, abordarán las tareas de desnuclearización y las compensaciones correspondientes a incluir por escrito en ese documento.