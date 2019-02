Ex secretaria de Estado de EEUU rechaza retirada de fuerzas estadounidenses de Seúl

Photo : KBS News

La ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, recalcó que el presidente estadounidense, Donald Trump, nunca debería prometer a Corea del Norte frenar los ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington, ni retirar los soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur, durante su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un.La ex funcionaria afirmó, el día 4 durante una entrevista con un medio estadounidense, que Trump no debería hacer dicha propuesta al país norteño como compensación a las medidas de desnuclearización de Corea del Norte, ni tendría que proceder con acciones que puedan ser una carga para la administración sucesora.Albright fue la primera secretaria de Estados Unidos en visitar Corea del Norte en 2000 para reunirse con el entonces líder norcoreano, Kim Jong Il.En tanto, Donald Trump, por su parte, aclaró el día 3 en una entrevista con la emisora CBS que no tiene plan alguno para retirar efectivos estadounidenses estacionados en Seúl, disipando las especulaciones al respecto.