Biegun continúa en Pyongyang

Photo : KBS News

Presidencia ha anunciado que Stephen Biegun, delegado especial estadounidense para temas norcoreanos no ha regresado de Pyongyang, al menos hasta el mediodía del viernes 8.El portavoz presidencial Kim Eui Kyum, anunció en rueda de prensa que Biegun continuaba en la capital norcoreana, a donde viajó el miércoles 6 para proseguior con las reuniones a nivel ejecutivo con Pyongyang, de cara a la segunda cumbre entre Kim Jong Un y Donald Trump.Respecto a unas informaciones previas aparecidas reportando que un avión de la Fuerza Aérea estadounidense partió de Pyongyang para aterrizar en la base en la localidad surcoreana de Osan, no confirmó que fuera una noticia falsa, si bien dijo que no necesariamente implicaba el regreso de Biegun al Sur.Previamente se dio a conocer que Biegun regresaría a Seúl el viernes 8 tras finalizar las consultas con su homólogo norcoreano Kim Hyok Chol, a fin de compartir los resultados y plantear estrategias de negociación a posteriori con Lee Do Hoon el negociador nuclear surcoreano.