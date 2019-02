Seúl desmiente reportajes de prensa nipona sobre vuelos rasantes

Photo : KBS News

El Ministerio de Defensa refutó el sábado 9 la información divulgada por la prensa japonesa de que el Gobierno surcoreano presentó quejas por los vuelos rasantes de aviones de la Fuerza Marítima de Autodefensa de su país después del 23 de enero.Seúl desmintió así los reportajes divulgados en Japón, específicamente el publicado por el diario Asahi, que informó que un avión de patrulla nipona se acercó a un buque de Corea del Sur y que las Fuerzas Armadas de este país se quejaron de ese vuelo, describiéndolo como una provocación.El rotativo dio a entender que tal vuelo se realizó después de que las autoridades militares surcoreanas advirtieran el 23 de enero que podrían tomar medidas de autodefensa; sin embargo, no dio fechas exactas. Agregó que la discreción del Ministerio de Defensa de Corea del Sur al respecto se debe a su preocupación por que empeoren las relaciones entre Seúl y Tokio.Al respecto, el Gobierno surcoreano afirmó que no hubo vuelos amenazantes de aviones japoneses contra los buques de su Fuerza Naval desde el 23 de enero, por ende no tuvo necesidad de presentar quejas y que los reportajes difundidos por la prensa nipona son falsos.