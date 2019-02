Tres legisladores podrían perder su cargo por difamar el movimiento de Gwangju

Photo : KBS News

El principal partido opositor Libertad Corea continúa inmerso en una fuerte controversia por denigrar el movimiento a favor de la democracia surgido en Gwangju en 1980.El partido en el poder, The Minjoo, y otras tres formaciones opositoras, Futuro Bareun, el Partido Justicia y el partido Democracia y Paz, plantearán el caso ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional el martes 12.El pasado día 8, varios legisladores de Libertad Corea organizaron un foro público en la Asamblea Nacional donde aludieron al levantamiento democrático del 18 de mayo de 1980 en Gwangju como un motín bajo influencia de Corea del Norte.Así, estas cuatro formaciones políticas solicitarán al comité parlamentario de ética que expulse de la Asamblea Nacional a Kim Jin Tae, a Lee Jong Myeong y a Kim Soon Rye, legisladores opositores que realizaron comentarios despectivos sobre las víctimas de ese movimiento democrático.Libertad Corea, por su parte, emitió una disculpa formal ante el pueblo y los ciudadanos de Gwangju, al tiempo alegar que las controvertidas declaraciones de esos legisladores no representan la posición del partido.