El Gobierno concederá una gran amnistía por el Primero de Marzo

Photo : YONHAP News

Presidencia anunció el día 12 que el Gobierno prepara una amnistía para aquellos sancionados por participar en manifestaciones sobre temas sociales, como la esclavitud sexual o el incidente del ferri Sewol.Así, se estima que la Amnistía del Primero de Marzo no se limitará al área economómica o a la vida diaria, pero se desconoce si incluirá a delicuentes políticos, como la ex primer ministra y otros ex gobernadores.El segundo portavoz de Presidencia, Han Jeong Woo, confirmó que el Ministerio de Justicia está preparando la Amnistía Especial y todavía no han terminado de perfilar su contenido. Sin embargo, señaló que no incluirá a involucrados en delitos de soborno o malversación de fondos, al ser una de las promesas electorales del presidente Moon Jae In.Según estiman, la lista deberá ser aprobada el 26 de febrero en reunión de Gabinete para ser anunciada el primero de marzo, Día del Grito por la Independencia.