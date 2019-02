El Gobierno protesta por las medidas de salvaguardia sobre productos de acero

Photo : Getty Images Bank

El Ministerio de Comercio, Industria y Energía ha protestado ante la Unión Económica Eurasiática por las medidas de salvaguardia impuestas al acero surcoreano.Una delegación público-privada de ese ministerio asistió el lunes 18 a una audiencia pública en Moscú, para oponerse a las medidas de salvaguardia de la Unión Económica de Eurasia, al tiempo de rechazar las restricciones a la importación por no cumplir los requisitos del acuerdo de protección de la Organización Mundial de Comercio (OMC).Añadió que la medida podría reducir el suministro de acero entre los países de la unión y dañar su industria automovilística. Asimismo expresó que, de ser inevitable la imposición de salvaguardas, excluyan los productos no manufacturados en dicha región o aquellos que no satisfacen la demanda, como el acero para vehículos o gasoductos.