La ampliación del plazo de redistribución de la jornada laboral sigue sin acuerdo

Photo : KBS News

El diálogo tripartito entre representantes gubernamentales, empresariales y laborales no ha logrado un acuerdo para flexibilizar la redistribución del horario laboral.El comité sobre reforma del sistema de jornada laboral convocó una reunión plenaria el lunes 18 por la tarde, pero las partes no lograron estrechar diferencias tras diez horas de negociaciones.Al finalizar la reunión, a primeras horas del día 19, el responsable del comité, Lee Chul Soo, explicó a la prensa que pensaban cerrar las negociaciones el lunes, pero decidieron ampliar el plazo un día más para continuar el diálogo.Bajo el sistema actual, las horas de trabajo semanales no deben exceder las 52 horas, pero el empleador pueden aumentar hasta 64 horas por semana por necesidades de la producción, siempre que reduzcan las horas de trabajo en otras semanas, por un máximo de tres meses.Ahora, los empresarios solicitan ampliar esa posibilidad hasta 1 año, pero los sindicatos se oponen frontalmente, argumentando que ese sistema contrarrestaría el efecto de la reducción de la jornada laboral, recientemente implementadapor el Gobierno. Además, supondría una merma real de salario y limitaría el derecho al descanso de los trabajadores.