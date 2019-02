Seúl acogerá una cumbre Corea del Sur-EAU el día 27

Photo : YONHAP News

El próximo día 27 tendrá lugar una cumbre entre el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, y el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Said al-Naqhani, según anunció presidencia anunció el día 19.El príncipe heredero realizará un viaje oficial a Corea del Sur entre el 26 y el 27 de febrero, por invitación del presidente Moon Jae In, siendo su quinta visita a Seúl desde la última, que tuvo lugar en febrero de 2014. Mientras, el mandatario surcoreano visitó oficialmente dicho país árabe en marzo del año pasado. Mohammed bin Saidl lidera de facto el Estado emiratí supliendo las funciones del jeque Khalifa bin Zayed Al Nahya, actualmente en reposo por problemas de salud.Corea del Sur y EAU comparten una relación de alianza estratégica especial. Durante el encuentro revisarán el desarrollo alcanzado en áreas de comercio, inversión, construcciones, infraestructuras y energia, y también emitirán un comunicado conjunto sobre cooperación bilateral. Asimismo, compartirán medidas para impulsar las relaciones en sectores como defensa, agricultura, salud, ciencia y tecnología, y nuevas industrias de alto valor añadido.