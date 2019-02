Trump dará tiempo al proceso de desnuclearización

Photo : YONHAP News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no tiene un calendario sobre desarme, en alusión a la desnuclearización de Corea del Norte.Según Reuters, el mandatario estadounidense explicó a la prensa desde la Casa Blanca el martes 19 (hora local) que no hay que apremiar el proceso de desnuclearización, mientras que Pyongyang no realice ensayos nucleares. Así, reiteró que aunque la meta final es lograr el desarme nuclear y balístico de Corea del Norte, no hay necesidad de precipitarse.Previamente, al declarar "emergencia nacional" el día 15 como argumento para sufragar el muro fronterizo, Trump destacó que no desea precipitarse ante el problema norcoreano, mientras Pyongyang no efectúe nuevos ensayos, al tiempo de expresar su optimismo de cara a la segunda cumbre con Kim Jong Un.