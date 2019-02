Sindicatos y patronal logran acuerdo para redistribuir el horario semanal

Photo : YONHAP News

Representantes del sector sindical y la patronal del Comité Económico Social Laboral, un organismo de diálogo bajo directa supervisión de Presidencia, alcanzaron finalmente un acuerdo sobre la flexibilidad del horario semanal.Tras dos meses de duras negociaciones, los integrantes del comité coincidieron en ampliar de tres a seis meses la opción del empleador de flexibilizar el máximo de horas semanales, en función de la demanda, siempre que no supere el límite legal de 52 horas por semana.Hasta la fecha, el sector empresarial venía alegando que el plazo de trabajo flexible debía ser extendido hasta un máximo de un año, pero dicha situación hacía peligrar el límite de horas semanales establecido por ley.Finalmente, la patronal ofreció fijar ese plazo en seis meses, con el compromiso de no superar el máximo de 52 horas semanales, propuesta que fue aceptada por el representante sindical, siempre que no suponga un menoscabo para el derecho a la salud y ofrezcan los ingresos adecuados.