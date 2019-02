Ex ministro de Defensa es condenado a 30 meses de cárcel

Photo : YONHAP News

El ex ministro de Defensa, Kim Kwan Jin, ha sido condenado a dos años y 6 meses de prisión por colaborar en la manipulación de la opinión pública en internet, mediante difusión de comentarios y datos no confirmados.El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictó sentencia al respecto el jueves 21, pero decidió no arrestar al ex ministro al haber otro juicio en curso.Junto con Kim, el ex viceministro de Defensa Lim Kwan Bin también fue condenado a un año y medio de prisión, por su participación en los hechos, al tiempo de suspendido durante tres años.Los jueces señalaron que resulta intolerable que una entidad gubernamental intervenga ilegalmente para intentar modificar la opinión pública. Asimismo, les declararon culpables de manipular las confesiones una vez que iniciaron la investigación del caso.Ambos funcionarios están acusados ​​de ordenar al Comando Cibernético del Ejército publicar comentarios masivos en la web para intentar influir en la opinión pública a favor del gobierno del ex presidente Lee Myung Bak, entre 2010 y 2012.