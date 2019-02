Justicia concenderá indultos especiales a más de 4 mil personas

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Justicia confirmó el jueves 21 la lista final de candidatos al indulto especial que otorgará el presidente Moon Jae In con motivo del centenario del Grito por la Independencia del Primero de Marzo.La cartera valora indultar a unas 4.300 personas, incluidos particulares que incurrieron en delitos menores como robo, fraude o infracción vial, así como a activistas y manifestantes de protestas ciudadanas, como las organizadas contra la empresa automotriz Ssangyong, el despliegue del sistema antimisiles THAAD, la instalación de torres eléctricas en Miryang y las relacionadas con el ferri Sewol, entre otras.En tanto, el ministerio ha excluido a políticos y empresarios, considerando que podría generar controversia política y socavar el espíritu del Centenario del Movimiento Primero de Marzo.Así, personalidades del círculo político que sonaban como posibles candidatas al indulto especial, como la ex primer ministra Han Myeong Sook, el ex gobernador de la provincia de Gangwon, Lee Kwang Jae, y el ex legislador Lee Seok Ki, no podrán beneficiarse del indulto.