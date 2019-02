Cumbre Trump-Kim no abordará reducción de tropas de EEUU en Corea

Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reafirmado que la segunda cumbre entre él y el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, no abordará la reducción de las tropas de su país en Corea del Sur.El mandatario norteamericano se reunió el viernes 22 con el vice primer ministro chino, Liu He, en Washington D.C. e hizo tal comentario, al declarar que mantiene una muy buena relación con Corea del Norte y espera resultados satisfactorios de la reunión con Kim Jong Un. Afirmó que, para que se cree el panorama actual, China cumplió un papel importante.Asimismo, un alto funcionario del Gobierno estadounidense manifestó frente a los periodistas que el debate sobre la reducción de las tropas en Corea del Sur no entrará en la agenda de la cumbre entre Trump y Kim Jong Un, y que ni se aludió a la posibilidad de incluirlo durante las negociaciones preparatorias. Esta autoridad informó que, aunque no hay todavía acuerdos alcanzados entre los negociadores, las consultas continúan y que el objetivo de Washington es que todas las armas del programa de misiles norcoreanos sean congeladas.