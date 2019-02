Regreso de hija de diplomático norcoreano desaparecido en Italia fue voluntario

Photo : KBS

Corea del Norte ha hecho una primera aclaración oficial sobre la repatriación de la hija del ex embajador en funciones de su representación diplomática en Italia, Jo Song Gil, que desapareció en ese país europeo en noviembre de 2018.Al respecto, el actual jefe interino de la Embajada de Corea del Norte en Roma, Kim Chon, ha afirmado que la hija del diplomático desparecido regresó voluntariamente a Pyongyang. Ha detallado que la joven quiso volver a su país de origen, donde están sus abuelos y que ahora está bajo tratamiento en la capital norcoreana.Kim afirmó que la deserción del ex embajador en funciones no fue por motivos políticos, al explicar que abandonó su residencia tras protagonizar una fuerte discusión con su mujer por la discapacidad psíquica de su hija, y que al día siguiente desapareció también su esposa.Aseveró que las especulaciones surgidas a nivel internacional y sobre todo en Corea del Sur de que la pareja del diplomático pudo haber sido secuestrada o que su hija fue repatriada forzosamente, no tienen otra intención que estropear las relaciones entre Corea del Norte e Italia.Mientras tanto, el diario italiano La Repubblica dio a conocer que el ex embajador norcoreano en funciones en Roma y su mujer se encuentran en Suiza, bajo la protección de instituciones de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido.