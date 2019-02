Kim Jong Un dijo no querer armas nucleares para sus hijos

Photo : YONHAP News

Se ha dado conocer que Kim Jong Un expresó que no desea que sus hijos vivan toda su vida con armas nucleares, cuando el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, visitó Corea del Norte en abril de 2018, entonces en calidad de director de la Agencia Central de Inteligencia de su país (CIA).La información la divulgó el viernes 22 el ex jefe del centro de misiones para Corea de la CIA, Andrew Kim, al dar una conferencia en la Universidad de Stanford. Declaró que ese primer viaje de Pompeo a Pyongyang tuvo por objeto confirmar el recado que los enviados del presidente surcoreano entregaron a Washington tras su visita a Corea del Norte.Andrew Kim destacó que al recibir de Pompeo la pregunta de si tiene realmente la voluntad de concretar la desnuclearización, Kim Jong Un contestó que él también es padre y que no desea que sus hijos carguen toda su vida con armas nucleares. Añadió que ese viaje de Pompeo sirvió para verificar la determinación del líder norcoreano a favor del desarme nuclear y de la mejora de las relaciones con Estados Unidos.