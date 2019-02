Casa Blanca muestra la moneda conmemorativa de la segunda Cumbre Kim-Trump

Photo : YONHAP News

La Casa Blanca presentó el sábado 23 la moneda conmemorativa acuñada por la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un en Vietnam.Con una edición limitada de mil unidades, la nueva moneda ya está a la venta por unos 100 dólares. Su anverso tiene grabado el mensaje "Nueva avenida hacia la paz" (New Avenue Towards Peace) y también "Una paz y tres líderes" en coreano, en mención a los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, y también al presidente surcoreano Moon Jae In.En el reverso, la moneda presenta las banderas nacionales de las dos Coreas y de Estados Unidos y el Palacio Presidencial de Vietnam, junto con la frase "Un punto de inflexión: trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana"(A Turing Point - Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula).