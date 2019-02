Libertad Corea elegirá nuevo presidente el día 27

Photo : KBS News

El principal partido opositor, Libertad Corea, celebrará en la tarde del miércoles 27 una convención nacional para elegir nueva cúpula directiva.El resultado de las elecciones internas a presidente de la formación se conocerá sobre las 7:00 de la tarde, mientras que como principales candidatos rivalizan el ex primer ministro Hwang Kyo Ahn, el ex alcalde de Seúl Oh Se Hoon y el legislador Kim Jin Tae.Por ahora, la competición la encabeza el expremier Hwang Kyo Ahn, quien aboga por reunificar el sector conservador.