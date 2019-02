Corea registra en promedio menos de 2 mil horas de trabajo por persona en 2018

Photo : YONHAP News

En 2018, por primera vez el promedio de horas trabajadas per cápita en Corea no superó las 2 mil horas.Según un sondeo sobre fuerza laboral del Ministerio de Empleo y Trabajo publicado el miércoles 27, cada trabajador de empresas surcoreanas con más de cinco empleados permanentes registró un promedio de 1.986 horas trabajadas durante el año pasado, respecto a las 2.052 horas de 2016 y a las 2.014 horas de 2017.Sin embargo, al incluir las empresas con más de un trabajador, Corea registró 2.033 horas en 2016, 1.966 horas en 2017 y 1967 horas en 2018, constatando que el promedio de horas trabajadas per cápita en algunas horquillas empresariales ya se ubicaba por debajo de 2.000 horas previamente.En 2017, México ocupó el primer puesto en cuanto a horas de trabajo de países de la OCDE con 2.348 horas trabajadas en promedio por persona, seguido de Corea del Sur con 2.014 horas, de Polonia con 1.862 horas, de la República Checa con 1.805 horas, y de Hungría con 1.799 horas. En tanto, el promedio de la OCDE es de 1.717 horas trabajadas por persona y año.