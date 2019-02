Hwang Kyo Ahn es elegido como presidente del Partido Libertad Corea

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor Libertad Corea ha elgido al ex Primer Ministro Hwang Kyo Ahn como nuevo líder.Hwang, quien se desempeñó como primer ministro durante el mandanto de la ex presidenta Park Geun Hye, logró el 50 por ciento de los votos durante la convención nacional del partido, celebrada en el centro de convenciones KINTEX en Goyang, el miércoles 27.En tanto Oh Se Hoon, otro de los candidatos y ex alcalde de Seúl, quedó en segundo lugar con 31,1 por ciento de refrendo, mientras que el representante Kim Jin Tae quedó en tercer lugar con un 18,9 por ciento.Así, a partir de ahora Hwang reemplazará al líder interino Kim Byong Joon por un período de dos años, y dirigirá el partido conservador en las elecciones parlamentarias de 2020.En su discurso de aceptación, el electo representante se comprometió a trabajar para transformar Libertad Corea en un partido que se preocupe por el pueblo, y por crear una visión orientada al futuro, así como por lograr la victoria en las elecciones generales del próximo año.En una votación aparte, para elegir a los cinco nuevos integrantes del Consejo Supremo del partido, designaron a los legisladores Cho Kyoung Tae, Kim Soon Rye y Kim Gwang Lim, así como a la ex legisladora Chung Mi Kyung, junto con Shin Bo Ra, como integrantes juveniles del máximo órgano de decisión del partido.