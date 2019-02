El presidente presentará su visión para una nueva península coreana el 1 de marzo

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In asistirá al acto conmemorativo del Centenario del Grito por la Independencia del Primero de Marzo de 1919 que tendrá lugar en la Plaza Gwanghwamun.Al respecto, Cheongwadae adelantó el jueves 28 que será una ceremonia de gran envergadura y masiva participación ciudadana, recreando en las calles céntricas de Seúl las marchas que hubo hace un siglo, reclamando libertad para el pueblo coreano y exigiendo la salida del territorio nacional de los dominadores japoneses.Durante este evento, el presidente Moon Jae In emitirá un discurso donde no solo hará una retrospectiva de los hechos del pasado, en un momento como el actual cuando podría darse un cambio de paradigma en el orden regional del noreste asiático, sino que también ofrecerá propuestas y perspectivas para la península coreana durante los próximos cien años.