Kim Jong Un acorta su agenda en Vietnam

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano Kim Jong Un planea regresar a su casa el sábado por la mañana, antes de lo programado inicialmente, según una fuente diplomática.Se ha dado a conocer que Kim planea dirigirse en coche a la estación de tren Dong Dang, en Lang Son, la ciudad vietnamita alrededor de las 10 am del día 2, concluyendo su visita oficial de dos días a Vietnam.Aún no se ha confirmado si el cambio de horario de regreso de Kim está relacionado con el resultado de la cumbre con Trump.Inicialmente, Kim tenía planeado reunirse con el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, y la presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, y comenzar su viaje de regreso por la tarde. No obstante, al acortar la estancia, tales reuniones con las autoridades vietnamitas han sido adelantadas.Se estima que antes de partir el sábado por la mañana, Kim planea realizar una breve visita al Mausoleo de Ho Chi Minh, para rendir homenaje.Aparentemente, Kim realizará el regreso a Pyongyang en un viaje similar al que hizo para llegar a Hanói. Se desconoce si Kim se dirigirá directamente a Pyongyang o se detendrá en Beijing para conversar con el presidente Xi Jinping.