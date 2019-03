EEUU: Corea del Norte propuso cierre parcial del centro de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense ha revelado el contenido de las negociaciones que hubo en la cumbre de Hanói entre el presidente Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un.Según lo informado por esta fuente, Corea del Norte propuso en dicha reunión el cierre parcial del centro nuclear de Yongbyon como una medida de desnuclearización. No especificó así desde y hasta dónde, y qué instalaciones piensa clausurar de ese gran complejo nuclear que ocupa una superficie de cinco kilómetros cuadrados y cuenta con cerca de 300 plantas o laboratorios.Esta autoridad ha manifestado que Washington entiende tal sugerencia como que el régimen de Pyongyang no desea siquiera congelar sus programas de armas de destrucción masiva.Asimismo, ha detallado que es veraz la información de que Corea del Norte pidió la desactivación de cinco de las once sanciones en contra suya. Sin embargo, ha explicado que las medidas punitivas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas funcionan como un todo orgánicamente, por lo tanto exigir que sean desactivadas cinco de ellas es lo mismo que pedir que sean retiradas todas excepto las concernientes a armas.El funcionario del Departamento de Estado ha alegado que desactivar las sanciones, aunque parcialmente sin que el tema de las armas nucleares sea abordado en la mesa de negociación, hará que miles de millones de dólares lleguen a manos de Pyongyang, creando una situación paradójica en la que Estados Unidos estaría financiando el desarrollo nuclear de Corea del Norte.