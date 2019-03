Japón lamenta declaración del presidente surcoreano

La prensa japonesa informó que el Gobierno de Japón ha transmitido a Seúl su descontento por la mención que hizo el presidente Moon Jae In en el discurso del 1º de marzo sobre el número de fallecidos y heridos por el movimiento independentista del Primero de Marzo de 1919, cuando Corea se hallaba bajo el yugo japonés.NHK y otros medios informaron que Tokio transmitió a Seúl que no fue adecuado que el mandatario surcoreano haya mencionado un asunto donde discrepan las opiniones entre Japón y Corea del Sur en un lugar público.Durante la ceremonia de conmemoración del Centenario del Grito por la Independencia del 1º de Marzo, Moon había dicho que por el movimiento popular levantado el 1º de marzo de 1919 en la península coreana, habían sido asesinados unos 7.500 coreanos mientras que otros 16 mil fueron heridos. No obstante, evitó hacer críticas directas en consideración del lado japonés.