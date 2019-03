Photo : YONHAP News

El asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, ha expresado que Washington no considera la segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, como un fracaso sino como un éxito.Durante una entrevista con la emisora CBS el domingo 3, hora local, Bolton subrayó que el líder norcoreano Kim Jong Un no estaba preparado para aceptar el "gran acuerdo" propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Cumbre de Hanói de la semana pasada.Según explicó, Trump entregó a Kim dos documentos, uno en inglés y otro en coreano, con un acuerdo que suponía un gran futuro económico del país norteño a cambio de la desnuclearización, pero aparentemente, el líder norcoreano no estaba listo para aceptar el pacto.El funcionario estadounidense añadió que las negociaciones sobre desnuclearización no tienen plazo límite, al tiempo de recalcar que Washington está totalmente dispuesto a seguir dialogando con Pyongyang, cuando sea oportuno.