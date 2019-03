Moon Jae In reemplaza a los embajadores en China, Japón y Rusia

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano Moon Jae In anunció el lunes 4 relevos en los embajadores en China, Japón y Rusia.Así, el ex representante de la oficina de políticas de Presidencia, Jang Ha Sung, será el nuevo embajador en Beijing, mientras que Nam Kwan Pyo, ex subdirector de la oficina de seguridad nacional, asumirá dicho cargo en Tokio.En tanto, el actual embajador en Moscú, Woo Yoon Keun, será reemplazado por el cónsul general en Vladivostok, Lee Sok Bae.Esta medida deja entrever la intención del mandatario surcoreano de renovar el ambiente entre el personal diplomático para impulsar la cooperación con esos países vecinos, de cara a lograr la desnuclearización de la península coreana.