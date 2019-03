FIFA propone celebración conjunta de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023

Photo : YONHAP News

La FIFA ha propuesto organizar entre las dos Coreas la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.Hong Myung Bo, secretario general de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA), anunció el lunes 4 que la FIFA sugirió la idea, propuesta que ya ha sido elevada al Gobierno.Añadió que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó esta posibilidad al presidente de KFA, Chung Mong Gyu, en una cumbre de la FIFA en Estambul durante el mes pasado. No obstante, recalcó que no era una propuesta formal de FIFA y que por ahora no habían transmitido el tema a Corea del Norte. Agregó que la celebración conjunta con Pyongyang debía consultarse con el Gobierno surcoreano, de quien se espera respuesta.La FIFA solicitó previamente a los países integrantes que presentaran ofertas para acoger el Mundial Femenino 2023 antes del 15 de marzo. Según informó la Agencia AP, Australia, Colombia, Japón y la República Sudafricana han presentado su solicitud para organizar dicho evento mundial.