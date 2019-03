Hackers norcoreanos realizaron ciberataques durante la Cumbre de Hanói

Photo : YONHAP News

Según The New York Times, los hackers norcoreanos han realizado consistentes ataques cibernéticos durante los últimos 18 meses, sobre todo, contra empresas estadounidenses y europeas.El diario estadounidense destaca que los ataques cibernéticos norcoreanos continuaron incluso cuando el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraron en Vietnam para una segunda cumbre la semana pasada.Según la empresa de seguridad cibernética, McAfee, los norcoreanos intentaron hackear unas 100 entidades durante un año y medio, incluidos bancos, compañías de petróleo y gas, e instalaciones públicas.Si bien McAfee no reveló los nombres de las entidades afectadas, explicó que la mayoría de los ataques cibernéticos apuntaba a empresas estadounidenses, principalmente con sede en Houston, zona considerada un hub de petróleo y gas natural, así como en Nueva York, importante centro financiero.Asimismo, explica que tras el ciberataque a Sony Pictures en 2014, los hackers norcoreanos han aumentado enormemente su pericia y habilidades.