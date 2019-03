La Asociación de Jardines Infantiles cede ante la firme postura del Gobierno

Photo : KBS News

tras anunciar que postergaría el inicio del comienzo del semestre de primavera, la Asociación de Jardines Infatiles de Corea retiró esta medida en apenas un día.El mayor grupo de jardines infantiles privados de Corea del Sur hizo público el día 4 una declaración anunciando que renunciaba incondicionalmente a la lucha para no incomodar más a los padres de familia. No obstante, criticó duramente al Gobierno por no buscar el diálogo, en vez de acorrararles mediante la prensa.La asociación retiró la medida ante el poco apoyo recibido de los jardines infantiles, y también ante la inflexibe postura gubernamental, anunciando la cancelación de licencia de actividad a las instituciones que se unieran a la campaña. También valoró en contra el anuncio por parte de los padres de familia de sumarse a una demanda judicial colectiva en contra de los propietarios.Así, tan solo 239 jardines infantiles privados cerraron el día 4, cifra que apenas representa el 6% de las 3.800 instituciones infantiles del país.